Cambiamento del clima, le dieci proposte di Asvis per il Pnacc (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Adottare subito politiche incisive e coerenti per affrontare le conseguenze della crisi climatica, approvando una legge sul clima e accelerando l’approvazione e l’attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici (Pnacc) su cui è in corso una consultazione pubblica, avviata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). E’ quanto emerge dal Policy brief dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis), dal titolo ‘dieci proposte sul Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici’, presentato oggi alla stampa dal direttore scientifico dell’Asvis Enrico Giovannini, in cui si sottolinea l’estrema gravità della situazione (il 28% del territorio nazionale mostra ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Adottare subito politiche incisive e coerenti per affrontare le conseguenze della crisitica, approvando una legge sule accelerando l’approvazione e l’attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamentitici () su cui è in corso una consultazione pubblica, avviata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). E’ quanto emerge dal Policy brief dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (), dal titolo ‘sul Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamentitici’, presentato oggi alla stampa dal direttore scientifico dell’Enrico Giovannini, in cui si sottolinea l’estrema gravità della situazione (il 28% del territorio nazionale mostra ...

