“Calo delle nascite? Tutte le donne libere nel mio ufficio”: la battuta sessista del sindaco di Tonara, nel Nuorese. Poi le scuse (Di giovedì 23 marzo 2023) “Tutte le donne libere hanno l’obbligo di recarsi nell’ufficio del sindaco, a tre ore di distanza l’una dall’altra’, provvedimento da me emanato a Tonara nel 2010 per combattere il Calo nascite”. È finito tra le polemiche Pierpaolo Sau, sindaco di Tonara, in provincia di Nuoro, autore di un commento pubblicato su facebook. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il post è stato poi rimosso dal social network e sono arrivate le scuse ufficiali sulla pagina social del Comune. Le parole del sindaco sono state rilanciate più volte, diventando virali in poche ore, nonostante ormai siano state già cancellate dalla rete. Sau aveva commentato il Calo demografico in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “lehanno l’obbligo di recarsi nell’del, a tre ore di distanza l’una dall’altra’, provvedimento da me emanato anel 2010 per combattere il”. È finito tra le polemiche Pierpaolo Sau,di, in provincia di Nuoro, autore di un commento pubblicato su facebook. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il post è stato poi rimosso dal social network e sono arrivate leufficiali sulla pagina social del Comune. Le parole delsono state rilanciate più volte, diventando virali in poche ore, nonostante ormai siano state già cancellate dalla rete. Sau aveva commentato ildemografico in ...

