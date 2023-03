(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Le forze di“sull’– una questione cruciale – non stanno più in”. “Ho ascoltato l’intervento del capogruppo leghista Romeo al Senato ed era perfettamente sovrapponibile a quello dei Cinquestelle”. Così Carloin un’intervista su La Repubblica che sulla possibilità di una implosione a breve risponde: “Non ho detto questo. Non ho previsioni da fare. Ho solo segnalato che sono in, di contenuti e di proposte”. Giorgia Meloni durante le comunicazioni in Parlamento “era nervosa. Noto un affanno gigantesco nell’attività di. Non ha un’agenda, la subisce. Dovrebbe andare all’attacco, invece gioca in difesa”. Tanto più che “da un lato gli alleati soffrono l’egemonia di Fratelli d’Italia, dall’altro fiutano la ...

Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista a 'Repubblica' osserva che l'assenza dei leghisti dai banchi di governo segna l'inizio della crisi. 'Sull'Ucraina una questione cruciale non stanno più in piedi.

Calenda: "Su Ucraina governo non sta più in piedi, è crisi politica" Adnkronos

Se ci fermiamo consentiamo l'invasione dell'Ucraina e non sono così ipocrita da scambiare ... Non manca anche chi pontifica sull'assenza dei ministri leghisti (all'attacco Carlo Calenda): nessuno dei ...