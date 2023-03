Calciomercato | Sarri vuole un suo pupillo per la prossima stagione

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il campionato sta entrando nella sua fase cruciale: dopo la sosta si riprenderà la corsa per la conquista di un posto in Champions League PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ultima sosta dovuta ai match delle nazionali per le qualificazioni ad Euro 2024 per il campionato di Serie A. Lasta entrando nella Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.