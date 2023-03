Calciomercato | Real Madrid | individuati due gioielli per il centrocampo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo la sosta si entrerà nella fase cruciale della stagione dove si assegneranno i titoli, ma nel frattempo i grandi club iniziano le loro manovre di mercato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la sosta si entrerà nella fase cruciale della stagione dove si assegneranno i titoli. Non solo i campionati nazionali ma Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Calciomercato Milan LIVE: Diaz, non solo Milan e Real Madrid - sportli26181512 : Arsenal, ad Arteta piace molto un centrocampista della Real Sociedad: Ad Arteta, allenatore dell'Arsenal, piace mol… - Milannews24_com : Calciomercato #Milan LIVE: Diaz, non solo Milan e Real Madrid - milansette : Diaz, tra Milan e Real occhio all'Arsenal: i Gunners provano a inserirsi - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Diaz, tra Milan e Real occhio all'Arsenal: i Gunners provano a inserirsi -

Nonostante qualche tentennamento decise per il, mentre per Aubameyang ero già sull'aereo per Londra quando l'Arsenal bloccò la trattativa'.Il sogno in panchina si chiama Zizou Zidane, fermo dal 2021 dopo l'ultima esperienza alMadrid . Proprio le Merengues farebbero carte false per avere Mbappé, ma per il Psg non si tocca. E' l'...Con ilMadrid vince una Supercoppa di Spagna, una Supercoppa Europea, una Champions League e un Mondiale per club. Pur senza essere un titolare. Nel 2018 - 2019 gioca in prestito un anno alla ...

Mourinho al Real Madrid: ecco cosa sta succedendo CalcioMercato.it

Calciomercato Inter, si allontana Kessie ... con la rete numero 3mila della storia del club che ha deciso il ‘Clasico’ contro il Real Madrid e probabilmente anche la Liga. Questo il chiarimento ...Calciomercato Juventus, Conte e Zidane decideranno le prossime ... starebbe aspettando soltanto una squadra in particolare: il Real Madrid che potrebbe ritornare nel suo futuro dopo l’addio di qualche ...