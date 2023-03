Calciomercato Milan: svalutazione da 137 milioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Le prestazioni altalenanti del Milan hanno generato una svalutazione generale di 137 milioni: dalla difesa a Leao e De Ketelaere Il Milan fa i conti con una stagione altalenante: la squadra sogna la semifinale di Champions, ma in campionato rischia di perdere il treno delle prime 4. E questa incertezza ha delle conseguenze sulle casse del club. Il valore di molti giocatori è crollato, al punto che in casa rossonera si contano 137 milioni in meno, secondo La Gazzetta dello Sport. Partendo dalla difesa, dove Tomori da 50 milioni ora ne vale 30 e Kalulu 20 partendo da, fino all’attacco, dove Leao – tra dubbi di rinnovo e prestazioni non costanti – ha abbassato il suo valore. Capitolo De Ketelaere, arrivato come grande rinforzo in estate, ora deprezzato di 15 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le prestazioni altalenanti delhanno generato unagenerale di 137: dalla difesa a Leao e De Ketelaere Ilfa i conti con una stagione altalenante: la squadra sogna la semifinale di Champions, ma in campionato rischia di perdere il treno delle prime 4. E questa incertezza ha delle conseguenze sulle casse del club. Il valore di molti giocatori è crollato, al punto che in casa rossonera si contano 137in meno, secondo La Gazzetta dello Sport. Partendo dalla difesa, dove Tomori da 50ora ne vale 30 e Kalulu 20 partendo da, fino all’attacco, dove Leao – tra dubbi di rinnovo e prestazioni non costanti – ha abbassato il suo valore. Capitolo De Ketelaere, arrivato come grande rinforzo in estate, ora deprezzato di 15 ...

