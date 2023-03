Calciomercato Empoli, sfida a due per Vicario (Di giovedì 23 marzo 2023) Calciomercato Empoli, anche l’Inter si infila nella corsa a Vicario: sul portiere dei toscani c’era già la Juve Vicario a suon di prestazioni nella porta dell’Empoli sta aumentando sempre di più il suo consenso, con quanto ne segue in chiave Calciomercato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, anche l’Inter si sarebbe inserita nella corsa per l’estremo difensore dei toscani, individuato come possibile sostituto di Onana. La Juve visiona le prestazioni del portiere da ormai diverso tempo, sapendo però che Marotta ha due jolly da giocarsi. Il primo è quello dei buoni rapporti con i toscani, testimoniato dai tanti affari degli ultimi anni, e il secondo è il cartellino dell’attaccante uruguaiano Satriano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023), anche l’Inter si infila nella corsa a: sul portiere dei toscani c’era già la Juvea suon di prestazioni nella porta dell’sta aumentando sempre di più il suo consenso, con quanto ne segue in chiave. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, anche l’Inter si sarebbe inserita nella corsa per l’estremo difensore dei toscani, individuato come possibile sostituto di Onana. La Juve visiona le prestazioni del portiere da ormai diverso tempo, sapendo però che Marotta ha due jolly da giocarsi. Il primo è quello dei buoni rapporti con i toscani, testimoniato dai tanti affari degli ultimi anni, e il secondo è il cartellino dell’attaccante uruguaiano Satriano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

