Calciomercato com – Qualificazioni Euro 2024 | Italia-Inghilterra | a quota 4 | 00 il gol di Retegui al Maradona | Le nostre scommesse

(Di giovedì 23 marzo 2023) 2023-03-22 23:35:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ancora una voltanon è una partita banale. Allo stadiodi Napoli giovedì alle 20:45 le due protagoniste della finale di2020 saranno di nuovo testa a testa per dimostrare quale è la nazionale più forte del Gruppo C, che mette in palio la qualificazione al prossimo torneo continentale, con Malta, Macedonia e Ucraina in seconda fila nei pronostici per il passaggio del turno. Nonostante il fattoregli Azzurri sono leggermente dietro sulla lavagnae il segno 1 vale2,82, contro il pareggio a 3,20 e la vittoria degli inglesi a 2,60. Resta qualche dubbio su quale sarà l’undici iniziale scelto da Roberto Mancini, ma al centro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Suning-#Inter altre crepe: spariti i prodotti dallo store ufficiale - cmdotcom : #Cassano senza freni: '#ASRoma vergogna del calcio italiano, #Dybala fa tenerezza' - cmdotcom : La #Figc ha già consegnato la 'Seconda carta #Covisoc'. Anche in questa, la #Juve non è citata, il -15 può rimanere - LI_Palembang : Sarri programma il calciomercato e studia una Lazio italiana - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Milan, #Kjaer: 'Mai stato così bene negli ultimi 8 anni. Sono stanco di non giocare' -

Commenta per primo Il ' Dibu ' Martínez giura amore all' Aston Villa. A Footy Insider, il portiere dell'Argentina ha ringraziato il club inglese per l'opportunità concessagli e ha ribadito la volontà ...Commenta per primo Il Chelsea continua a spendere. Questa volta però i londinesi si sono rivolti al super procuratore Jorge Mendes affinché possa mediare per l'acquisto di un club portoghese . I ...Commenta per primo L'Inter sta già pensando alla prossima stagione e al colpo in attacco da piazzare. Interessano due parametri zero: Marcus Thuram e Roberto Firmino . Secondo La Gazzetta dello Sport ,...

Milan, Adli può andare via | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La Gazzetta dello sport conferma le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi da Calciomercato.com: Yacine Adli non ha convinto e può lasciare il Milan al termine della stagione.Oscar Damiani, noto agente sportivo, parla a Radio 1 Station del paragone tra Best e Kvaratskhelia: “Mi verrebbe da fare una battuta un po’ cattiva… Speriamo che non abbia la sua stessa testa! George ...