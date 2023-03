Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il valzer dei portieri: Chelsea e United su Onana. L'Inter resiste, ma si informa su Vicario - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Chelsea, possibile risoluzione contratto per Aubameyang - ReteSport : ?? 'Nel 2014 saltò lo scambio #Roma-#Chelsea tra #Destro e #Torres' Il racconto dell'intermediario #Gardi, tra i p… - cielorossonero : RT @MilanLiveIT: ????#Milan - Rossoneri interessati a Tudor Mendel-Idowu, giovane talento del #Chelsea ?? - MilanLiveIT : ????#Milan - Rossoneri interessati a Tudor Mendel-Idowu, giovane talento del #Chelsea ?? -

Il giocatore potrebbe tornare al Barcellona BARCELLONA (SPAGNA) - Potrebbe essere ai titoli di coda l'esperienza di Pierre - Emerick Aubameyang al. L'attaccante gabonese è stato immortalato domenica scorsa negli spogliatoi del Camp Nou a festeggiare con gli ex compagni del Barcellona la vittoria nel Clasico. Un fatto che non sarebbe ...Tre squadre hanno messo gli occhi su di lui:, Tottenham e Manchester United . Il suo valore è di 30 milioni di euro .C'era però il vantaggio della chiusura posticipata del. La prospettiva di un prestito,...2014 fui molto vicino a concretizzare lo scambio Destro per Fernando Torres tra Roma e. Ci ...

Il Chelsea dà mandato a Jorge Mendes: 'Compraci un... club!' Calciomercato.com

Il giocatore potrebbe tornare al Barcellona BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Potrebbe essere ai titoli di coda l'esperienza di Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea. L'attaccante gabonese è stato ...come riportato dai colleghi spagnoli de "El Mundo Deportivo", il giocatore piacerebbe molto a Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle ed Arsenal in Inghilterra, oltre che al Real Madrid in ...