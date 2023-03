Calcio: scandalo Barcellona, Uefa apre una indagine (Di giovedì 23 marzo 2023) La Uefa ha aperto una indagine sul Barcellona in riferimento allo scandalo nato dall'inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club catalano alla societa' dell'ex ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Laha aperto unasulin riferimento allonato dall'inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club catalano alla societa' dell'ex ...

Calcio: scandalo Barcellona, Uefa apre una indagine La Uefa ha aperto una indagine sul Barcellona in riferimento allo scandalo nato dall'inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club catalano alla societa' dell'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Jose Maria Enriquez Negreira. "In ... 

Calcio: scandalo Barcellona, Uefa apre una indagine (ANSA) - ROMA, 23 MAR - La Uefa ha aperto una indagine sul Barcellona in riferimento allo scandalo nato dall'inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club catalano alla ... Scandalo arbitrale, la UEFA può escludere il Barcellona dalla Champions Le finanze del Barcellona potrebbero subire un nuovo duro colpo. Questa volta la mano pesante potrebbe arrivare dalla UEFA, che – secondo quanto riportato da El Confidencial – starebbe valutando se co ... (ANSA) - ROMA, 23 MAR - La Uefa ha aperto una indagine sul Barcellona in riferimento allo scandalo nato dall'inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club catalano alla ...