Calcio, Roberto Mancini: "Meritavamo il pareggio, Retegui ha bisogno di tempo"

Inizia male il percorso dell'Italia verso i prossimi Campionati Europei: la Nazionale è stata sconfitta 2-1 a Napoli dall'Inghilterra di Gareth Southgate, aprendo così con una sconfitta il girone di qualificazione agli Europei. Roberto Mancini, commissario tecnico azzurro, ha analizzato così la partita: "Sapevamo che la partita fosse difficile, abbiamo subito due gol da due calci d'angolo, nel secondo tempo abbiamo dominato, forse il pareggio sarebbe stato più giusto. Iniziamo così, ci dispiace, ma la strada è lunga". Il tecnico di Jesi ha dichiarato che gli azzurri avrebbero meritato qualcosa in più: "Abbiamo iniziato bene nel secondo tempo, siamo andati a pressare bene, cosa che non facevamo bene nel primo tempo, perché lasciavamo sempre libero un riferimento. Siamo stati un po' più ...

