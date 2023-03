**Calcio: qualificazioni Euro 2024, Italia-Inghilterra 1-2** (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - L'Inghilterra batte 2-1 l'Italia nel match d'esordio del gruppo C di qualificazione a Euro 2024 disputato allo stadio 'Maradona' di Napoli. Per la nazionale dei tre leoni a segno Rice al 13' e Kane su rigore al 44', per gli azzurri gol al debutto di Retegui al 56'. Nel finale la squadra di Southgate resta in dieci per l'espulsione di Shaw all'80'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - L'batte 2-1 l'nel match d'esordio del gruppo C di qualificazione adisputato allo stadio 'Maradona' di Napoli. Per la nazionale dei tre leoni a segno Rice al 13' e Kane su rigore al 44', per gli azzurri gol al debutto di Retegui al 56'. Nel finale la squadra di Southgate resta in dieci per l'espulsione di Shaw all'80'.

