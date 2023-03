Calcio: qualificazioni Euro 2024, Italia-Inghilterra 0-2 alla fine del primo tempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - L'Inghilterra è in vantaggio per 2-0 sull'Italia al termine del primo tempo del match valido per la prima giornata del gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' di Napoli. A decidere sin qui la partita i gol di Rice al 13' e Kane al 44' su Calcio di rigore. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 2-0 sull'al termine deldel match valido per la prima giornata del gruppo C di qualificazione aglipei del, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' di Napoli. A decidere sin qui la partita i gol di Rice al 13' e Kane al 44' sudi rigore.

