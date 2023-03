Calcio: Osimhen, 'non vedo l'ora di festeggiare lo scudetto' (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - "Non vedo l'ora di festeggiare". Così l'attaccante del Napoli Victor Osimhen che sta vivendo un momento d'oro e trascinando gli azzurri a suon di gol verso lo scudetto. "Ho avuto tanti problemi da quando sono arrivato in Europa -ricorda il nigeriano in un'intervista a Elegebete Tv Sports-. In Germania fui operato per tre volte al ginocchio destro, poi un problema alla spalla che pure ha richiesto un intervento chirurgico. Ma queste cose del passato mi hanno fatto diventare quello che sono oggi. Quando mi sono trasferito in Italia è stato tutto diverso: ho avuto il Covid, poi un infortunio alla mano destra che mi ha tenuto fuori per tre mesi ed è stato un momento difficile, ma ho sempre creduto in me stesso. Sapevo che sarei tornato più forte e avrei potuto realizzare i miei desideri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - "Nonl'ora di". Così l'attaccante del Napoli Victorche sta vivendo un momento d'oro e trascinando gli azzurri a suon di gol verso lo. "Ho avuto tanti problemi da quando sono arrivato in Europa -ricorda il nigeriano in un'intervista a Elegebete Tv Sports-. In Germania fui operato per tre volte al ginocchio destro, poi un problema alla spalla che pure ha richiesto un intervento chirurgico. Ma queste cose del passato mi hanno fatto diventare quello che sono oggi. Quando mi sono trasferito in Italia è stato tutto diverso: ho avuto il Covid, poi un infortunio alla mano destra che mi ha tenuto fuori per tre mesi ed è stato un momento difficile, ma ho sempre creduto in me stesso. Sapevo che sarei tornato più forte e avrei potuto realizzare i miei desideri, ...

anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - anperillo : L'apertura di #Lobotka, il cross al bacio (con il destro!) di #Politano e lo stacco imperioso di #Osimhen. L'ennesi… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Napoli, #Osimhen: 'Nessuna città è come questa. Farò di tutto per ripagare l'amore ricevuto' - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen: 'Nessuna città è come questa. Farò di tutto per ripagare l'amore ricevuto' - sportli26181512 : Napoli, Osimhen: 'Scudetto, non vedo l'ora. Terrò la maschera per i tifosi': Il nigeriano si è raccontato in un'int…