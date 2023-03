Calcio: Nicolato, 'c'è poco tempo per diventare squadra ma ragazzi hanno qualità e disponibilità' (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - Giornata di vigilia per la Nazionale Under 21, che venerdì alle ore 18 giocherà a Backa Topola contro la Serbia il penultimo test prima dell'Europeo di giugno. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina, con gli Azzurrini che avranno a disposizione questa partita e quella di lunedì 27 a Reggio Calabria contro l'Ucraina per convincere il tecnico Paolo Nicolato a inserirli nella lista dei 23 che partirà alla volta di Cluj, sede delle tre gare del girone contro Norvegia, Svizzera e Francia. "Ma credo sia sbagliato parlare di esperimenti - esordisce Nicolato nella conferenza stampa di presentazione -. Dobbiamo solo cercare di conoscere al meglio i giocatori che abbiamo a disposizione. Le scelte che farò per queste due partite non dipendono tanto dall'avversario quanto dal fatto di dare opportunità a tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - Giornata di vigilia per la Nazionale Under 21, che venerdì alle ore 18 giocherà a Backa Topola contro la Serbia il penultimo test prima dell'Europeo di giugno. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina, con gli Azzurrini che avranno a disposizione questa partita e quella di lunedì 27 a Reggio Calabria contro l'Ucraina per convincere il tecnico Paoloa inserirli nella lista dei 23 che partirà alla volta di Cluj, sede delle tre gare del girone contro Norvegia, Svizzera e Francia. "Ma credo sia sbagliato parlare di esperimenti - esordiscenella conferenza stampa di presentazione -. Dobbiamo solo cercare di conoscere al meglio i giocatori che abbiamo a disposizione. Le scelte che farò per queste due partite non dipendono tanto dall'avversario quanto dal fatto di dare opportunità a tutti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Juve, #Fagioli si ferma per infortunio: l'annuncio dall'Under 21: Parla il ct Nicolato che prima della sfida contr… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: U21; Nicolato, devo capire il valore del gruppo 'In campo internazionale è il ritmo a fare la differenza' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Italia, Nicolato: 'Devo capire il valore del gruppo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Italia, Nicolato: 'Devo capire il valore del gruppo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Italia, Nicolato: 'Devo capire il valore del gruppo' -