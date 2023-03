Calcio | Kane supera Rooney | con 54 gol è il miglior marcatore di sempre dell' Inghilterra

(Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - Harrynella storiaa nazionale inglese. Con la rete su rigore segnata all'Italia, il centravanti del Tottenham hato definitivamente Waynedivenendo ildi tutti i tempia sua selezione: 54 le reti segnate in 81 partite. Questa la Top 5 all time: 1. Harry54 reti; 2. Wayne53; 3. Bobby Charlton 49; 4. Gary Lineker 48; 5. Jimmy Greaves 44.

