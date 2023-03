Calcio, Italia-Inghilterra: a Napoli 2.800 tifosi d’Oltremanica. Polizia in allerta, lungomare blindatissimo (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono complessivamente 39mila i biglietti venduti per la partita Italia-Inghilterra che verrà disputata oggi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per settore ospiti, che accoglierà i supporter della nazionale britannica sono stati venduti circa 2800 tagliandi. Al momento si registrano in città sparuti gruppi di tifosi della squadra ospite e finora non ci sono state criticità, in giornata, però, è previsto ne arrivino molti altri. Il dispositivo per l’ordine pubblico è quello delle grandi occasioni: in servizio ci sono circa mille uomini, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. A questi si aggiungono poi gli uomini della Polizia municipale. Già in vigore il divieto di vendita di bevande alcoliche. In città presenti anche i poliziotti britannici che in questi giorni si sono confrontati con i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono complessivamente 39mila i biglietti venduti per la partitache verrà disputata oggi allo Stadio Diego Armando Maradona di. Per settore ospiti, che accoglierà i supporter della nazionale britannica sono stati venduti circa 2800 tagliandi. Al momento si registrano in città sparuti gruppi didella squadra ospite e finora non ci sono state criticità, in giornata, però, è previsto ne arrivino molti altri. Il dispositivo per l’ordine pubblico è quello delle grandi occasioni: in servizio ci sono circa mille uomini, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. A questi si aggiungono poi gli uomini dellamunicipale. Già in vigore il divieto di vendita di bevande alcoliche. In città presenti anche i poliziotti britannici che in questi giorni si sono confrontati con i ...

