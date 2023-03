Calcio: il nuovo attaccante dell’Italia Mateo Retegui con un rapporto (di famiglia) speciale con l’hockey su prato (Di giovedì 23 marzo 2023) Se ne è parlato tanto, stasera sarà il giorno del debutto. Prima partita con la maglia della Nazionale italiana di Calcio per Mateo Retegui, attaccante di nascita argentina con passaporto tricolore che è stato pescato ed aggiunto al proprio mazzo da Roberto Mancini in vista della sfida di stasera con l’Inghilterra. Il classe 1999 è in possesso della cittadinanza italiana per discendenza, grazie al nonno materno originario di Canicattì, in Sicilia. Ad inizio carriera si alternava tra il Calcio ed un’altra disciplina, quella più amata in famiglia, l’hockey su prato. Figlio d’arte, infatti: suo padre Carlos ha disputato da giocatore tre edizioni dei Giochi Olimpici, salvo poi trovare un trionfo clamoroso in panchina, allenando proprio l’Argentina, a Rio ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Se ne è parlato tanto, stasera sarà il giorno del debutto. Prima partita con la maglia della Nazionale italiana diperdi nascita argentina con passaporto tricolore che è stato pescato ed aggiunto al proprio mazzo da Roberto Mancini in vista della sfida di stasera con l’Inghilterra. Il classe 1999 è in possesso della cittadinanza italiana per discendenza, grazie al nonno materno originario di Canicattì, in Sicilia. Ad inizio carriera si alternava tra iled un’altra disciplina, quella più amata insu. Figlio d’arte, infatti: suo padre Carlos ha disputato da giocatore tre edizioni dei Giochi Olimpici, salvo poi trovare un trionfo clamoroso in panchina, allenando proprio l’Argentina, a Rio ...

