Calcio femminile, Serie A: Juventus e Inter si affrontano nella poule Scudetto, riposa la Roma (Di giovedì 23 marzo 2023) Alle porte la seconda giornata della seconda fase del campionato di Calcio femminile di Serie A 2023. Repetita iuvant dicevano i latini, e per chi non lo sapesse ci sono due poule da considerare: la prima da cui uscirà il nome della vincitrice del titolo e delle due squadre qualificate alla UEFA Women’s Champions League; la seconda che vedrà l’ultima classificata retrocedere e la penultima disputare lo spareggio con la seconda del campionato di Serie B. Le dieci formazioni in ballo avranno questi obiettivi, tenendo conto del differente percorso. Nel secondo turno della poule riservata a Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina saranno le giallorosse, reduci dall’andata dei quarti di finale di Champions League 2023, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Alle porte la seconda giornata della seconda fase del campionato didiA 2023. Repetita iuvant dicevano i latini, e per chi non lo sapesse ci sono dueda considerare: la prima da cui uscirà il nome della vincitrice del titolo e delle due squadre qualificate alla UEFA Women’s Champions League; la seconda che vedrà l’ultima classificata retrocedere e la penultima disputare lo spareggio con la seconda del campionato diB. Le dieci formazioni in ballo avranno questi obiettivi, tenendo conto del differente percorso. Nel secondo turno dellariservata a, Milan e Fiorentina saranno le giallorosse, reduci dall’andata dei quarti di finale di Champions League 2023, a ...

