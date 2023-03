Calcio: Coppa Italia donne. Finale Juve - Roma il 4 giugno a Salerno (Di giovedì 23 marzo 2023) "Salerno farà sentire la sua vicinanza alle finaliste" le parole di Ludovica Mantovani. Roma - L'atto conclusivo della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane si disputerà domenica 4 giugno alle 16. Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) "farà sentire la sua vicinanza alle finaliste" le parole di Ludovica Mantovani.- L'atto conclusivo dellaFerrovie dello Statone si disputerà domenica 4alle 16.

