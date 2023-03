Calcio: Bayern Monaco, Nagelsmann verso l'esonero, al suo posto Tuchel (Di giovedì 23 marzo 2023) Monaco, 23 mar. - (Adnkronos) - Manca ancora l'ufficialità da parte del Bayern Monaco ma l'allenatore Julian Nagelsmann sarebbe prossimo all'esonero. Lo riporta la Bild. Thomas Tuchel è in pole position per la sostituzione. Fatale a Nagelsmann il ko con il Bayern Leverkusen nell'ultima giornata di Bundesliga che è costato ai bavaresi il sorpasso in classifica dal Borussia Dortmund. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023), 23 mar. - (Adnkronos) - Manca ancora l'ufficialità da parte delma l'allenatore Juliansarebbe prossimo all'. Lo riporta la Bild. Thomasè in pole position per la sostituzione. Fatale ail ko con ilLeverkusen nell'ultima giornata di Bundesliga che è costato ai bavaresi il sorpasso in classifica dal Borussia Dortmund.

