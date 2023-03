Cagliari avrà un nuovo stadio e sarà intitolato a… Gigi Riva (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Cagliari intitolerà il futuro stadio a Gigi Riva Martedì 21 marzo è stata una giornata importante per il futuro stadio del Cagliari: il consiglio comunale ha deciso di approvare la mozione del Sindaco per approvare il nuovo impianto a Gigi Riva. 29 voti su 29: un plebiscito. L’idea era partita dal primo cittadino e aveva avuto il consenso anche di “Rombo di Tuono”. Un simbolo che rappresenta non solo il capoluogo sardo ma tutta la regione. Truzzu, durante il Consiglio, ha rivolto idealmente un pensiero alla bandiera del Cagliari: “Ora questo regalo ci teniamo a fartelo scartare il prima possibile e faremo di tutto perché ciò accada. Hai la parola di tutta la Sardegna”. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilintitolerà il futuroMartedì 21 marzo è stata una giornata importante per il futurodel: il consiglio comunale ha deciso di approvare la mozione del Sindaco per approvare ilimpianto a. 29 voti su 29: un plebiscito. L’idea era partita dal primo cittadino e aveva avuto il consenso anche di “Rombo di Tuono”. Un simbolo che rappresenta non solo il capoluogo sardo ma tutta la regione. Truzzu, durante il Consiglio, ha rivolto idealmente un pensiero alla bandiera del: “Ora questo regalo ci teniamo a fartelo scartare il prima possibile e faremo di tutto perché ciò accada. Hai la parola di tutta la Sardegna”. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Toro, niente stadio nuovo: quello del Cagliari avrà un nome famoso - infoitsport : Uno stadio per Rombo di tuono, Cagliari avrà il Gigi Riva - SportRepubblica : Uno stadio per Rombo di tuono, Cagliari avrà il Gigi Riva - SportRepubblica : Uno stadio per Rombo di tuono, Cagliari avrà il Gigi Riva - UnioneSarda : #Sardegna - Ora è ufficiale: #Cagliari avrà lo stadio “Gigi Riva” -

Memorial Davide Astori all'Affrico dal 2 al 4 giugno Infine il premio Giornalista sportivo dell'anno andrà alla figura che avrà saputo raccontare con ... Le società professionistiche che hanno finora aderito all'iniziativa sono: Cremonese, Cagliari, Roma, ... Fusione aeroporti, Bamonti: 'Ennesimo schiaffo al nostro territorio' ... Olbia per il Nord - Sardegna e Cagliari per il Sud - Sardegna'. A sostenerlo, in una nota, è il ... Una volta ultimati i lavori della Sassari - Olbia, verrà da sé che l'Aeroporto di Alghero non avrà più ... Gigi Riva: 'Nazionale rovinata da troppi stranieri. Napoli entusiasmante, Mourinho è unico' Il calcio si allarga, sempre più competizioni, il prossimo Mondiale avrà 48 squadre. Quanti gol ... Il Cagliari è migliorato moltissimo, anche se rimane una sofferenza vederlo in B'. Lei è diventato un ... Infine il premio Giornalista sportivo dell'anno andrà alla figura chesaputo raccontare con ... Le società professionistiche che hanno finora aderito all'iniziativa sono: Cremonese,, Roma, ...... Olbia per il Nord - Sardegna eper il Sud - Sardegna'. A sostenerlo, in una nota, è il ... Una volta ultimati i lavori della Sassari - Olbia, verrà da sé che l'Aeroporto di Alghero nonpiù ...Il calcio si allarga, sempre più competizioni, il prossimo Mondiale48 squadre. Quanti gol ... Ilè migliorato moltissimo, anche se rimane una sofferenza vederlo in B'. Lei è diventato un ... Cagliari: così Ranieri ha svoltato verso la A Tuttosport