Bulgaria-Montenegro (venerdì 24 marzo 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 23 marzo 2023) Prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024 e nel gruppo G la Bulgaria inaugura il turno sfidando in casa il Montenegro. La nazionale del CT Krstajic è una squadra particolarmente giovane, basata sul blocco del Ludogorets Razgrad dominatore del campionato da un decennio. Qualche italiano tra i convocati come i difensori Hristov e Antov e il centrocampista dell’Inter Gruev, mentre ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 23 marzo 2023) Prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024 e nel gruppo G lainaugura il turno sfidando in casa il. La nazionale del CT Krstajic è una squadra particolarmente giovane, basata sul blocco del Ludogorets Razgrad dominatore del campionato da un decennio. Qualche italiano tra i convocati come i difensori Hristov e Antov e il centrocampista dell’Inter Gruev, mentre ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabrijouini83 : ?? PALINSESTO DI OGGI ?? ?? 24/03/23 QUALIFICAZIONI EUROPEI ???? Bulgaria ???? ?? Montenegro ???? (18:00) Austria ???? ?? Azer… - bianconeri331 : ?? 24.03.2023 18:00 CET ???? UEFA EURO Qualification ?? Bulgaria vs Montenegro ?? 1.72 ?? @betexperts_com team - betexperts_com : ?? 24.03.2023 18:00 CET ???? UEFA EURO Qualification ?? Bulgaria vs Montenegro ?? 1.72 ?? @betexperts_com team - SKladionice : ?? 24.03.2023 18:00 CET ???? UEFA EURO Qualification ?? Bulgaria vs Montenegro ?? 1.72 - Ftbnews24 : Streaming Gratis Bulgaria-Montenegro: dove vedere le qualificazioni ad Euro 2024 in Diretta Live -