Bruno Vespa e Matteo Salvini mostrano il “plastico” del Ponte sullo Stretto in un momento di massimo share | le reazioni social e l’effetto ‘déjà-vu’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) In undiascolto, subito dopo il Tg1,hanno mostrato al pubblico il “” deldi Messina. Non a “Porta a Porta” ma in prima serata, davanti a 4.280.000 telespettatori, quelli di “Cinque minuti” nuovo programma di. Il ministro dei Trasporti e vicepremiercon il modellino in mostra ha promesso tempi rapidi con la prima pietra “entro due anni”. Il leader della Lega ha assicurato che dall’inizio della costruzione “che prevediamo partirà nell’estate 2023, ci vorranno cinque anni”. Una scelta comunicativa finita agiro nel mirino dei, un po’ per ...