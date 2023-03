Bruce Willis, la moglie ricorda il rinnovo dei voti nuziali: "Cogliete ogni opportunità" (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) Bruce Willis nel 2019 ha rinnovato i voti nuziali con Emma Heming, la moglie in queste ore ha condiviso il VIDEO su Instagram. Bruce Willis e la moglie nel 2019 hanno festeggiato i dieci anni di matrimonio rinnovando i voti nuziali. Emma Heming ha pubblicato il VIDEO sul suo profilo Instagram per ricordare il momento. Alla cerimonia era presente anche Demi Moore, ex moglie della star. I due, come è noto, hanno mantenuto un ottimo rapporto. Il VIDEO condiviso da Emma Heming è stato girato dalla stessa Demi Moore, alla funzione hanno partecipato parenti ed amici della coppia. "In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023)nel 2019 ha rinnovato icon Emma Heming, lain queste ore ha condiviso ilsu Instagram.e lanel 2019 hanno festeggiato i dieci anni di matrimonio rinnovando i. Emma Heming ha pubblicato ilsul suo profilo Instagram perre il momento. Alla cerimonia era presente anche Demi Moore, exdella star. I due, come è noto, hanno mantenuto un ottimo rapporto. Ilcondiviso da Emma Heming è stato girato dalla stessa Demi Moore, alla funzione hanno partecipato parenti ed amici della coppia. "In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, ...

