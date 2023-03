Boxe, Sirine Chaarabi vince un combattimento tiratissimo con Kinoshita e vola in finale ai Mondiali! (Di giovedì 23 marzo 2023) Sirine Charaabi si qualifica per la finale dei Mondiali femminili di Boxe 2023 a Nuova Delhi, India, nella categoria fino a 52 kg. L’italiana batte la giapponese Rinka Kinoshita, seconda pugile del tabellone, e si giocherà ora la chance iridata con la cinese Wu Yu, inizialmente non compresa tra le teste di serie. Mai si era issata in precedenza tanto in alto, ed è un traguardo che, a prescindere dall’esito, la può solo lanciare ancor più. Il verdetto odierno è non unanime (4-1, tre 30-27, un 29-28 e un 28-29). Si comincia con Charaabi che, dopo una brevissima fase di studio, non offre quasi mai un bersaglio pulito alla sua avversaria e trovandosi al contempo in grado di organizzare più volte iniziative. C’è più precisione, c’è molta più convinzione, e questo porta al quintuplo 10-9 dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)Charaabi si qualifica per ladei Mondiali femminili di2023 a Nuova Delhi, India, nella categoria fino a 52 kg. L’italiana batte la giapponese Rinka, seconda pugile del tabellone, e si giocherà ora la chance iridata con la cinese Wu Yu, inizialmente non compresa tra le teste di serie. Mai si era issata in precedenza tanto in alto, ed è un traguardo che, a prescindere dall’esito, la può solo lanciare ancor più. Il verdetto odierno è non unanime (4-1, tre 30-27, un 29-28 e un 28-29). Si comincia con Charaabi che, dopo una brevissima fase di studio, non offre quasi mai un bersaglio pulito alla sua avversaria e trovandosi al contempo in grado di organizzare più volte iniziative. C’è più precisione, c’è molta più convinzione, e questo porta al quintuplo 10-9 dei ...

