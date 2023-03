Boxe, Irma Testa incanta a Nuova Delhi e torna in finale ai Mondiali dopo un anno! (Di giovedì 23 marzo 2023) Irma Testa continua a far sognare ai Mondiali 2023 di Boxe femminile e si è qualificata alla finale tra le 57 kg. La fuoriclasse campana ha sconfitto la francese Amina Zidani con verdetto unanime (5-0: tre 29-28, due 30-27) e sabato 25 marzo (la sessione inizierà alle ore 13.30 italiane) tornerà sul ring di Nuova Delhi (India) per andare a caccia del titolo iridato, dopo che lo scorso anno si dovette accontentare della medaglia d’argento. La sua avversaria sarà la kazaka Karina Ibragimova, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sulla taiwanese Yu-Ting Lin, ovvero colei che lo scorso anno si laureò Campionessa del Mondo battendo proprio la nostra portacolori nell’atto conclusivo. La Campionessa d’Europa in carica, nonché bronzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)continua a far sognare ai2023 difemminile e si è qualificata allatra le 57 kg. La fuoriclasse campana ha sconfitto la francese Amina Zidani con verdetto unanime (5-0: tre 29-28, due 30-27) e sabato 25 marzo (la sessione inizierà alle ore 13.30 italiane) tornerà sul ring di(India) per andare a caccia del titolo iridato,che lo scorso anno si dovette accontentare della medaglia d’argento. La sua avversaria sarà la kazaka Karina Ibragimova, che nell’altra semiha avuto la meglio sulla taiwanese Yu-Ting Lin, ovvero colei che lo scorso anno si laureò Campionessa del Mondo battendo proprio la nostra portacolori nell’atto conclusivo. La Campionessa d’Europa in carica, nonché bronzo ...

