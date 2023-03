Borseggiatrici incinte, Salvini: “Chi verrà sorpresa a rubare non sarà più rilasciata” (Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA – “Vittoria Lega in Commissione Giustizia alla Camera! È passato il nostro emendamento che ferma il vergognoso sfruttamento della gravidanza da parte di Borseggiatrici e delinquenti: chi verrà sorpresa a rubare non sarà più rilasciata ma sconterà la pena nelle case famiglia, in carceri adeguati o ai domiciliari, nel pieno rispetto della salute sua, dei figli e del nascituro. Una norma di buonsenso, realismo e giustizia: ora ci auguriamo che il testo venga portato al più presto in aula, con il voto di tutti”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il leader della Lega Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA – “Vittoria Lega in Commissione Giustizia alla Camera! È passato il nostro emendamento che ferma il vergognoso sfruttamento della gravidanza da parte die delinquenti: chinonpiùma sconterà la pena nelle case famiglia, in carceri adeguati o ai domiciliari, nel pieno rispetto della salute sua, dei figli e del nascituro. Una norma di buonsenso, realismo e giustizia: ora ci auguriamo che il testo venga portato al più presto in aula, con il voto di tutti”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il leader della Lega Matteo, vice premier e ministro delle infrastrutture. L'articolo L'Opinionista.

