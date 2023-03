Borse, Wall Street dà coraggio all'Europa, focus sulle banche centrali (Di giovedì 23 marzo 2023) I mercati fanno i conti con la decisione - attesa - della Fed e con le dichiarazioni di Jerome Powell. La BoE alza i tassi dello 0,25%, la Svizzera dello 0,50%. Euro si rafforza, spread stabile Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 marzo 2023) I mercati fanno i conti con la decisione - attesa - della Fed e con le dichiarazioni di Jerome Powell. La BoE alza i tassi dello 0,25%, la Svizzera dello 0,50%. Euro si rafforza, spread stabile

