Borsa Milano oggi, Piazza Affari azzera le perdite: rally di Inwit (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Le principali piazze finanziarie europee hanno chiuso la giornata con variazioni minime. Piazza Affari dopo un'apertura negativa ha recuperato le perdite registrando -0,15% a 26.482 punti. Il sentiment rimane dominato dall'aumento di 25 punti base dei tassi di interesse comunicato nella riunione Fed di ieri, e dalla prospettiva di un picco al 5,1% nel 2023. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 185 punti base con un rendimento del titolo decennale al 4,05%. Il listino principale di Piazza Affari registra una seduta brillante per Inwit (+5,21% ) che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere oggetto di un'offerta da parte del fondo di private equity Ardian. In evidenza tra le utilities Terna (+2,71%) e Snam (1,76%). Ottime performance anche per Beghelli ...

