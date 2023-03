Borsa: Milano gira in positivo, corrono Inwit e Terna (Di giovedì 23 marzo 2023) La Borsa di Milano (+0,1%) gira in positivo, in linea con l'andamento di Wall Street. A Piazza Affari corrono Inwit (+5%), con i rumors sull'arrivo di un'offerta, e Terna (+2,2%), dopo i risultati in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Ladi(+0,1%)in, in linea con l'andamento di Wall Street. A Piazza Affari(+5%), con i rumors sull'arrivo di un'offerta, e(+2,2%), dopo i risultati in ...

