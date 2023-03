Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude fiacca dopo le banche centrali: Londra (-0,89%), Parigi (+0,11%), Francoforte (-0,04%) - infoiteconomia : Borsa: l'Europa peggiora, Milano cede lo 0,9%, in luce Inwit - ansa_economia : Borsa: l'Europa è poco mossa dai tassi della Bank of England. Si rafforza la sterlina, Londra -0,75%. Milano cede l… - bizcommunityit : #Borsa: Europa verso avvio debole dopo la Fed, focus resta su #banche centrali - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - fisco24_info : Borsa: l'Europa prosegue debole dopo l'avvio di Wall Street: In calo energia e banche. L'euro sale sul dollaro -

con l'inflazione arrivata a due cifre sia in Usa che in Europa, mancare anche il secondo sarebbe problematico. D'altra parte, se si smette di combattere l'inflazione per salvare i debitori e la borsa, l'inflazione persiste. Le Borse europee chiudono fiacche dopo le decisioni della Fed e della Bank of England sul fronte della politica monetaria. Sui mercati tiene banco il tema dell'inflazione e della crescita economica

Borsa: Europa in flessione in avvio, Francoforte -0,14% Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La Borsa di Milano (-0,16%) chiude in calo appesantita dall'energia e dalle banche, in linea con gli altri listini europei. Lo spread tra Btp e Bund sale a 186 punti, con il ...In Europa, gli indici Dax tedesco e FTSE 100 londinese sono in perdita, il Cac francese registra invece un +0,11%. Borsa di Milano oggi 23 marzo aggiornamento ore 17.50: Ftse Mib negativo Il Ftse Mib ...