Borsa: avvio cauto in Europa, Francoforte perde lo 0,25% (Di giovedì 23 marzo 2023) Le borse europee partono caute. Francoforte cede lo 0,25% mentre Londra alla prime battute, in attesa della decisione sui tassi della Bank of England, cede lo 0,45%. . 23 marzo 2023

