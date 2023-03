Boom di casi Covid in India, la nuova variante Arturo fa alzare la guardia (Di giovedì 23 marzo 2023) L’India sta assistendo a un picco nei casi di Covid on oltre 1.000 nuove infezioni negli ultimi due giorni. Il picco, che arriva dopo quattro mesi, potrebbe essere un campanello d’allarme di una nuova ondata virale. Ciò avviene anche in mezzo a un aumento dei casi di influenza. Il primo ministro Narendra Modi ha convocato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) L’sta assistendo a un picco neidion oltre 1.000 nuove infezioni negli ultimi due giorni. Il picco, che arriva dopo quattro mesi, potrebbe essere un campanello d’allarme di unaondata virale. Ciò avviene anche in mezzo a un aumento deidi influenza. Il primo ministro Narendra Modi ha convocato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Covid, Oms: -31% casi e -46% morti in un mese, boom di contagi in India - amicaxamica : RT @Stefania_67: 'Covid, spunta la nuova variante Arturo: Boom di casi in India. Già presente in 17 Paesi'. Direi subito 5 dosi insieme, c… - Frenk080 : RT @Stefania_67: 'Covid, spunta la nuova variante Arturo: Boom di casi in India. Già presente in 17 Paesi'. Direi subito 5 dosi insieme, c… - fisco24_info : Covid, Oms: 'Boom di contagi in India con variante Arturo': (Adnkronos) - Netta ripresa dei casi tra Mediterraneo o… - QdSit : Covid, Oms “-31% casi e -46% morti in 1 mese”: boom contagi in regioni orientali -