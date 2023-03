Bonus psicologo fino a 1.500 euro, a chi spetta e come chiederlo: domande al via da giugno (Di giovedì 23 marzo 2023) Bonus psicologo. La Manovra 2023 ha previsto il rifinanziamento della misura che diventa strutturale e che dal prossimo anno disporrà di una dotazione di 8 milioni di euro. Per il 2023... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 marzo 2023). La Manovra 2023 ha previsto il rifinanziamento della misura che diventa strutturale e che dal prossimo anno disporrà di una dotazione di 8 milioni di. Per il 2023...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cesco_78 : RT @faffa42: Penserò sempre che il bonus psicologo è arrivato troppo tardi - faffa42 : Penserò sempre che il bonus psicologo è arrivato troppo tardi - quotidianodirg : Psicologo di base in ogni distretto sanitario in Sicilia contro disagio mentale: a Ragusa 1240 richieste per bonus… - susy962 : @Capezzone @Klevis_Gjoka Assolutamente!! Hai voglia a prendere Maalox! Mi sa che sono loro ad usufruire maggiormente del bonus psicologo - Fiorell38358284 : @Capezzone @Klevis_Gjoka Lo sapevano di perdere; comincio a capire il bonus psicologo ?? -