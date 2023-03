Bonus bollette sta per scadere: ecco cosa succederà adesso (Di giovedì 23 marzo 2023) Sta per scadere il termine stabilito dall’Esecutivo per accedere al Bonus energia: ma è in arrivo un altro aiuto economico. Il calendario non lascia scampo a fraintendimenti: sta per scadere il diritto di poter accedere agli aiuti che il Governo ha messo in campo per andare incontro alle famiglie e imprese. È il 31 marzo infatti il giorno in cui scadrà il Bonus per agevolare le famiglie con disagio economico al pagamento di luce, gas, acqua. Il Bonus bollette è al termine ma il Governo pensa ad un’altra opportunità – ilovetrading.itMa non tutto è destinato ad andare perso. La crisi economica infatti non è terminata, i costi continuano a rimanere alti e allora il Governo guidato da Giorgia Meloni è consapevole che bisogna ancora intervenire per aiutare chi non riesce, con le proprie ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 23 marzo 2023) Sta peril termine stabilito dall’Esecutivo per accedere alenergia: ma è in arrivo un altro aiuto economico. Il calendario non lascia scampo a fraintendimenti: sta peril diritto di poter accedere agli aiuti che il Governo ha messo in campo per andare incontro alle famiglie e imprese. È il 31 marzo infatti il giorno in cui scadrà ilper agevolare le famiglie con disagio economico al pagamento di luce, gas, acqua. Ilè al termine ma il Governo pensa ad un’altra opportunità – ilovetrading.itMa non tutto è destinato ad andare perso. La crisi economica infatti non è terminata, i costi continuano a rimanere alti e allora il Governo guidato da Giorgia Meloni è consapevole che bisogna ancora intervenire per aiutare chi non riesce, con le proprie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tg2000it : RT @TV2000it: #Bollette, arriva il nuovo bonus #famiglia: #Iva al 5% e prezzi più bassi per chi consuma meno #23marzo #energia #CaroBollet… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Bollette, Iva al 5% fino giugno per il gas: da ottobre il bonus famiglie #economia #italia #governo… - TV2000it : #Bollette, arriva il nuovo bonus #famiglia: #Iva al 5% e prezzi più bassi per chi consuma meno #23marzo #energia… - miglio_x : RT @Corriere: Bollette, Iva al 5% fino giugno per il gas: da ottobre il bonus famiglie. Cosa cambia con il nuovo decreto - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: La rassegna stampa di Caffè Affari #Fed +0,25% ma è il penultimo rialzo; le nomine della discordia; bollette: arriva il bon… -