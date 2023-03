Bonus 150 e 200 euro 2023: c’è tempo fino al 30 aprile per chi è senza Partita IVA (Di giovedì 23 marzo 2023) Bonus 200 e 150 euro: adesso tocca ai lavoratori autonomi senza Partita IVA. Ecco i requisiti necessari e come presentare la domanda. Assai tortuoso è stato il percorso imboccato dal Governo Draghi e Meloni nell’erogare i Bonus 200 euro e 150 euro ai lavoratori ed ai titolari di Partita IVA. Tantissimi i ritardi e i dubbi sorti in merito all’accredito dei Bonus anti-inflazionistici 200 euro e 150 euro. Non tutti i lavoratori ne avevano potuto godere, e proprio in merito a questo svantaggio ci sono grandi novità. I mesi di febbraio e di marzo hanno portato diverse ed interessanti novità in merito all’accredito delle indennità una tantum pari a 200 euro e a 150 euro. ... Leggi su blowingpost (Di giovedì 23 marzo 2023)200 e 150: adesso tocca ai lavoratori autonomiIVA. Ecco i requisiti necessari e come presentare la domanda. Assai tortuoso è stato il percorso imboccato dal Governo Draghi e Meloni nell’erogare i200e 150ai lavoratori ed ai titolari diIVA. Tantissimi i ritardi e i dubbi sorti in merito all’accredito deianti-inflazionistici 200e 150. Non tutti i lavoratori ne avevano potuto godere, e proprio in merito a questo svantaggio ci sono grandi novità. I mesi di febbraio e di marzo hanno portato diverse ed interessanti novità in merito all’accredito delle indennità una tantum pari a 200e a 150. ...

