"Bombardiere B-52 sull'Italia". E Meloni in quel momento... choc nei cieli (Di giovedì 23 marzo 2023) Un Bombardiere statunitense B-52 ha sorvolato a lungo l'Italia centrale. Il tutto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 22 marzo ma è emerso con certezza soltanto ore dopo. La notizia viene rilanciata da Repubblica: il Bombardiere volava sul nostro Paese proprio mentre Giorgia Meloni, al Senato, ribadiva il suo impegno a sostegno dell'Ucraina. "L'aereo è decollato dalla base spagnola di Moron de La Frontera, poi è passato a nord di Roma all'altezza di Santa Marinella e ha raggiunto l'Umbria. Lì è rimasto per oltre un'ora, compiendo una serie di manovre circolari abbastanza insolite, nell'area compresa tra Perugia e San Severino Marche: è passato anche sopra Assisi", si legge su Repubblica Successivamente il B-52 si è diretto verso la Grecia, attraversando prima la Puglia e sfiorando Matera.

