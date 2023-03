(Di giovedì 23 marzo 2023) Jairha 5 giorni lavorativi perche aveva ricevuto in regalo dal governo dell'Arabia Saudita nel 2021. È la decisione presa dalla Corte federale dei conti, organo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - freespirit_2023 : @ValentinaMihay5 Putin è un grande Presidente ma deve stare attento... Bolsonaro è stato accoltellato proprio in ci… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Brasile L'ex presidente #Bolsonaro annuncia: 'Il 29 marzo intendo tornare… -

I cinque giorni inizieranno non appena la decisione verrà notificata agli avvocati di, cosa che non è ancora avvenuta. La Corte ha anche stabilito che l'ex presidenteconsegnare anche ...... sede del governo, preso d'assalto dai sostenitori di- Ansa . Il termine affonda le ... A questi siaggiungere, poi, l'impiego sempre più disinvolto dell'impeachment parlamentare per ...Al fronte sovranista va contrapposta una internazionale progressista, capace di offrire una visione di futuro alternativa, al 'Dio, patria, famiglia' declinato da, Orban e Melonifare ...

Bolsonaro deve restituire i gioielli regalati dai Sauditi: 3 milioni il valore complessivo Globalist.it

I cinque giorni inizieranno non appena la decisione verrà notificata agli avvocati di Bolsonaro, cosa che non è ancora avvenuta. La Corte ha anche stabilito che l’ex presidente deve consegnare anche ...Il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha riconvalidato migliaia di multe ambientali, per un valore totale di circa 29 miliardi di reais (circa 5,577 miliardi di dollari annullate durante ...