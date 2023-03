Bologna | papà Ferguson | «Si sta godendo l’esperienza nel campionato italiano»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole del padre di Lewis, tra le rivelazioni deldi Thiago Motta: «Ha molto rispetto per il mister» Tra le rivelazioni di questa Serie A non può mancare Lewis, centrocampista delsempre più importante per Thiago Motta. Il Corriere dello Sport ha parlato con il padre dello scozzese, Derek, a sua volta ex calciatore dei Rangers. Di seguito le sue parole. ESPERIENZA IN ITALIA – «Si statuttanel. E’ contento, asi trova molto bene e credo che questa sia la cosa più importante per lui. Vive appena fuori città. Ha avuto da poco una figlia. Lake, di quattro mesi. La piccola tiene molto impegnati Lewis e la sua ragazza Lauren». THIAGO MOTTA – «Ha ...