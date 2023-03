Bojan | «Gol annullato contro l’Inter? E se fosse stato convalidato…»

(Di giovedì 23 marzo 2023)si ritira dal calcio giocato all’età di 32 anni. L’ex Barcellona ricorda la semifinale di Champions Leaguee il golal Camp Nou RICORSI STORICI ?Krkic si è ritirato dal calcio tramite una conferenza stampa. L’ex giocatore del Barcellona ricorda la semifinale di Champions League del 2010: «Quello di Guardiola èun palcoscenico unico. Per il Barcellona e per il calcio. La finale di Coppa a Valencia è stata speciale per me, ma lo è stata anche la vittoria del campionato o della Champions League. Quel gol al, sono tornato a casa e non mi sono mai chiesto cosa sarebbe successo seconvalidato. Né quando mi sono infortunato ai Crusaders allo Stoke City quando ero in gran forma. ...

Commenta per primoKrkic , 32enne ex calciatore della Roma e del Milan, ma anche e soprattutto del Barcellona ... RIMPIANTO - 'Ilannullato contro l'Inter di Mourinho nella semifinale di ...Krkic fece un buon primo anno: 10in 31 partite nella Liga, unin nove gare in Champions League, niente male per uno che diventò maggiorenne in quella stagione. A rimettere in fila ...L'ex talento del Barcellona,Krkic, lascia ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a soli 32 anni. L'attaccante ha ...17 anni e 25 giorni e poi anche quello più giovani a realizzare un...

Il Barça, l'ansia, il ciclismo e quei 700 gol. Si ritira Bojan, imperfetto ma bello La Gazzetta dello Sport

Bojan Krkic segnava così tanto – in otto anni alla Masia ha messo a segno 648 reti in partite ufficiali, in media quasi tre gol a partita – che sembrava destinato a essere un altro Messi. Mica male ...Bojan Krkic, 32enne ex calciatore della Roma e del Milan ... Senza di lui la mia carriera non sarebbe stata possibile". RIMPIANTO - "Il gol annullato contro l'Inter di Mourinho nella semifinale di ...