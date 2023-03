Bojan annuncia il ritiro | «Sono orgoglioso | mi sento realizzato»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole diKrkic, ex attaccante spagnolo, dopo l’annuncio ufficiale deldal calcio giocato. I dettagliKrkic, ex attaccante del Barcellona, hato ufficialmente il suoin una conferenza stampa al Camp Nou. PAROLE – «Grazie a tutti per essere qui. Voi presenti siete persone molto importanti per me. Ho fatto il provino al Barça quando avevo otto anni e ora, dopo tante esperienze e lezioni di vita, vogliore con orgoglio che la mia fase da calciatore professionista è finita.molto grato per tutto quello che ho vissuto. La vita è fatta di tappe eche è arrivato il mio momento. Annuncio che ho deciso di porre fine alla mia carriera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole diKrkic, ex attaccante spagnolo, dopo l'annuncio ufficiale del ritiro dal calcio giocato. I dettagliKrkic, ex attaccante del Barcellona, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro in una conferenza stampa al Camp Nou. PAROLE - "Grazie a tutti per essere qui. Voi presenti siete persone molto ...Si ritiraKrkic . Secondo quanto anticipato da Gerard Pique in una diretta Twitch, l'ex promessa del calcio spagnolo questa settimana dovrebbe annunciare il suo addio al calcio giocato. Attualmente ...

Bojan, ex attaccante della Roma, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 32 anni. Lo spagnolo ha parlato oggi in conferenza stampa a Barcellona. Dietro di lui c'erano tutte le maglie della ...Bojan Krkic, ex Barcellona, Roma, Milan e Ajax tra le altre, si ritira all'età di 32 anni. L'annuncio lo dà in lacrime nelle strutture del Barça insieme al presidente Laporta e davanti ad alcuni ex ...