Blanco è Innamorato | in arrivo il nuovo album dopo le polemiche di Sanremo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Innamorato è il titolo del nuovo album di #Blanco in uscita il 14 aprile. Qui la copertina - RAPIDEBLU : Innamorato Blanco 14 aprile ???? - 28burn : RT @SkyTG24: Blanco, è Innamorato il titolo del suo nuovo album - RadioDueLaghi : L'artista multiplatino BLANCO annuncia il suo attesissimo secondo album in studio 'INNAMORATO'. Ecco cover e data d… - valshameless : RT @amicii_news: “Innamorato” il nuovo album di Blanco, fuori il 14 aprile. #blanco -

Tra le nuove uscite discografiche in programma questa primavera c'è anche "" , secondo album in studio di. Il progetto - scritto e composto dallo stesso artista insieme a Michelangelo - sarà disponibile venerdì 14 aprile. "di un tramonto che ...Il nuovo album di. Un'attesissima novità per il cantautore di Calvagese, che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 - e il relativo incidente - si era chiuso in un misterioso silenzio. ...Svelata la cover di "", l'album scritto e composto dae Michelangelo, realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni. Il ritorno arriva dopo i traguardi ...

Blanco conferma: “Innamorato” esce il 14 aprile. Ci sarà anche Mina Radio Italia

Svelata la cover di “INNAMORATO”, l’album scritto e composto da BLANCO e MICHELANGELO, realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni. L’attesissimo ritorno arriva dopo ...L’artista multiplatino Blanco annuncia il suo attesissimo secondo album in studio Innamorato, in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le ...