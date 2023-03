Bl, un colore classico, da rileggere con abbinamenti inaspettati e divertenti (Di giovedì 23 marzo 2023) Il blu è un colore classico che evoca immagini di completi da uomo inamidati o abiti da cerimonia, ma se coordinato con i colori giusti può diventare, improvvisamente, frizzante .Le passerelle ci insegnano ad osare accostando tonalità vivaci o shape inaspettate a colori neutri. Dunque, come abbinare il blu e le sue varie tonalità? Come abbinare il blu navy, colore dell’estate Badgley Mischka Spring Summer 2023 Il blu navy è uno dei colori iconici dell’estate, la nuance che non deve mai mancare nell’armadio. Per “svecchiarlo” basta puntare su silhouette diverse: ad esempio la combo minigonna e camicia bianca, che Badgley Mischa (nella foto) rilegge in chiave moderna grazie a una blusa con maniche a sbuffo, maxi fiocco e scollo profondo, insieme ad una mini damascata. Un completo blu navy con camicia a righe rappresenta il look alla ... Leggi su amica (Di giovedì 23 marzo 2023) Il blu è unche evoca immagini di completi da uomo inamidati o abiti da cerimonia, ma se coordinato con i colori giusti può diventare, improvvisamente, frizzante .Le passerelle ci insegnano ad osare accostando tonalità vivaci o shape inaspettate a colori neutri. Dunque, come abbinare il blu e le sue varie tonalità? Come abbinare il blu navy,dell’estate Badgley Mischka Spring Summer 2023 Il blu navy è uno dei colori iconici dell’estate, la nuance che non deve mai mancare nell’armadio. Per “svecchiarlo” basta puntare su silhouette diverse: ad esempio la combo minigonna e camicia bianca, che Badgley Mischa (nella foto) rilegge in chiave moderna grazie a una blusa con maniche a sbuffo, maxi fiocco e scollo profondo, insieme ad una mini damascata. Un completo blu navy con camicia a righe rappresenta il look alla ...

