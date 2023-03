Bimbo scomparso trovato morto in provincia di Rovigo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un bambino di quattro anninel pomeriggio di mercoledì, è statoannegato nel fiume Adigetto a Villanova del Ghebbo, indi. I vigili del fuoco lo hannopoco prima della mezzanotte di ieri, mercoledì 22 marzo, durante le perlustrazioni. Il piccolo era a circa 700 metri dal punto in L'articolo proviene da Inews24.it.

