Bill Gates e le prossime pandemie dopo Covid-19 | «Dobbiamo combatterle come gli incendi»

(Di giovedì 23 marzo 2023) «prepararci a combattere l’insorgere delle malattie proprioci prepariamo a combattere gli». Lo scrivein un intervento sul New York Times ripreso da Repubblica. Il fondatore di Microsoft spiega che se si lascia che divampi e vada fuori controllo, uno «rappresenterà un pericolo non soltanto per una casa, ma per una comunità intera. Lo stesso vale per le malattie infettive, tranne che queste possono espandersi su una scala di gran lunga più grande». Per questo, secondo il miliardario e filantropo, «abbiamo imparato fin troppo bene dalun focolaio in una città può diffondersi rapidamente a un Paese intero e poi a tutto il mondo. Quando per la prima volta ha definito il-19 una ...

"Un corpo di vigili del fuoco" contro i virus ed esercitazioni per prevenire una prossima emergenza sanitaria globale. È il consiglio/auspicio di Bill Gates che torna a parlare del rischio di prossime pandemie, tema a cui ha dedicato anche il suo ultimo libro, How To Prevent the Next Pandemic.

Bill Gates torna a predire la prossima pandemia e chiede pieni poteri per l'OMS Money.it

