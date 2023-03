Biglietti Italia-Inghilterra, non si esclude sold out al Maradona (Di giovedì 23 marzo 2023) Per la sfida tra Italia ed Inghilterra in programma allo Stadio Diego Armando Maradona sono stati venduti cica 41mila Biglietti. Questa sera alle ore 20:45 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 marzo 2023) Per la sfida traedin programma allo Stadio Diego Armandosono stati venduti cica 41mila. Questa sera alle ore 20:45 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMoriniTW : Ultimo giorno di prevendita, poi da domani potrete prendere i biglietti direttamente nei cinema (controllate in qua… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti per Italia vs Inghilterra & metti like se sei disponibile ad andare a… - rtl1025 : ? Sono 39mila i biglietti venduti per la partita Italia-Inghilterra che verrà disputata oggi allo Stadio Diego Arma… - andrearinaldi25 : Voli a Pasqua nel Sud Italia, in un anno i costi dei biglietti sono raddoppiati - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Repubblica – Italia-Inghilterra, venduti oltre 41.000 biglietti: n… -