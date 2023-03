Bianca Balti si mette a nudo nella nuova campagna di Etro (Di giovedì 23 marzo 2023) Life&People.it Bianca Balti continua a stupire. La super modella italiana è infatti la protagonista della campagna Primavera Estate 2023 di Etro. Un advertising in cui la lodigiana appare “vestita” soltanto da una borsa, la prima creata dalla mente di Marco De Vincenzo. Uno storytelling che da una parte pone il brand ancora al centro del mondo, dall’altra consolida la nuova era di Bianca. Una donna che sa mettersi a nudo, sa esporsi, parlando anche di tormenti personali (come fatto ad esempio a “Belve” su RAI 2) in modo crudo, senza filtri, ma non per questo con superficialità. La Borsa Vela nella campagna di Etro Una sessione di shooting di struggente bellezza quella di Etro ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 23 marzo 2023) Life&People.itcontinua a stupire. La super modella italiana è infatti la protagonista dellaPrimavera Estate 2023 di. Un advertising in cui la lodigiana appare “vestita” soltanto da una borsa, la prima creata dalla mente di Marco De Vincenzo. Uno storytelling che da una parte pone il brand ancora al centro del mondo, dall’altra consolida laera di. Una donna che sarsi a, sa esporsi, parlando anche di tormenti personali (come fatto ad esempio a “Belve” su RAI 2) in modo crudo, senza filtri, ma non per questo con superficialità. La Borsa VeladiUna sessione di shooting di struggente bellezza quella di...

