Biagio Antonacci al Teatro Greco di Siracusa, biglietti in prevendita (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via la prevendita dei biglietti per Biagio Antonacci al Teatro Greco di Siracusa. Un nuovo show si aggiunge al tour Biagio Antonacci Estate 2023, quello in occasione di Siracusa Stelle Al Teatro. Il concerto di Biagio Antonacci è in programma per il 10 luglio, la prevendita dei biglietti è invece attiva da oggi, giovedì 23 marzo, su TicketOne e TicketMaster, sia online che nei punti vendita abituali. Noti anche i prezzi dei biglietti. In base al settore scelto, i fan possono acquistare biglietti in 4 fasce di prezzo. Il primo settore è quello più vicino al palco e costa 80,50 euro; un ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Al via ladeiperaldi. Un nuovo show si aggiunge al tourEstate 2023, quello in occasione diStelle Al. Il concerto diè in programma per il 10 luglio, ladeiè invece attiva da oggi, giovedì 23 marzo, su TicketOne e TicketMaster, sia online che nei punti vendita abituali. Noti anche i prezzi dei. In base al settore scelto, i fan possono acquistarein 4 fasce di prezzo. Il primo settore è quello più vicino al palco e costa 80,50 euro; un ...

