Berrettini in difficoltà: l'atleta sta bene, ma l'uomo è fragile (Di giovedì 23 marzo 2023) "Dopo pioggia viene sole". Con l'inizio del Miami Open la speranza è che uno degli aforismi più celebri di Vujadin Boskov possa essere di buon auspicio per Matteo Berrettini . Mago dello "start and ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) "Dopo pioggia viene sole". Con l'inizio del Miami Open la speranza è che uno degli aforismi più celebri di Vujadin Boskov possa essere di buon auspicio per Matteo. Mago dello "start and ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Berrettini prima del Masters di Miami: 'Sto bene, è solo un momento di down'. VIDEO: A pochi giorni dal debutto a M… - MatteoCristofo5 : Qualcuno dotato di un minimo di intelligenza potrebbe spiegarmi il motivo di godere per #Berrettini in difficoltà? - Ladal17 : Questa settimana Berrettini ha aggiunto tre match alla sua stagione e sicuramente dalle tante difficoltà avute può… - lokisuperstark : Il Berretta facendo break ma ora in difficoltà Se perdesse il break sarebbe berrettini masterclass at its finest - giovannisalvest : @Alenize82 in questo momento stante le difficoltà di Musetti e Berrettini è l'unico che poteva riuscirci speriamo l… -